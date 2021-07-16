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أخبار
المؤتمر نت - واصلت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في محافظة

رصد 145 خرقا لقوى العدوان بالحديدة

المؤتمرنت -
رصد 145 خرقا لقوى العدوان بالحديدة
واصلت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في محافظة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 145 خرقاً بينها ثلاث غارات لطيران تجسسي على حيس والجاح وتحليق تسع طائرات تجسسية في أجواء حيس والجاح والتحيتا .

الخروقات شملت أيضاً 18 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 221 قذيفة و116 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن المصدر تأكيده استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة.

وذكر أن طيران العدوان شن ست غارات على مديرية رحبة بمحافظة مأرب، وغارة على منطقة البقع قبالة نجران.








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