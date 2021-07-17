المؤتمرنت -

تحذيرات من سيول جارفة .. استمرار الأجواء الممطرة

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الأجواء الممطرة بنسب متفاوتة على مناطق واسعة من البلاد، وتشكل السحب الطبقية التي تتخللها السحب الركامية المصحوبة بالعواصف الرعدية وهطول الأمطار خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وأشار المركز في نشرته الجوية إلى احتمال هطول أمطار غزيرة ترافقها العواصف الرعدية والرياح الهابطة الشديدة وانخفاض درجات الحرارة والإشعاع الشمسي على الهضاب الداخلية من محافظة المهرة شرقاً وحتى الضالع غرباً وعلى المحافظات الغربية من لحج جنوباً وحتى صعده شمالاً.



كما يُتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشرقية والجنوبية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



وحسب المركز من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مع رياح هابطة تعمل على إثارة الأتربة على المناطق الصحراوية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب، والجوف .



وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز المواطنين من الأمطار شديدة الغزارة والسيول الجارفة بالشعاب والوديان في تلك المحافظات، والسائقين في الطرقات الملتوية والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية ومن الانزلاقات الصخرية أثناء هطول المطر.



وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : ريمه : 42.1 ، المهرة صرفيت : 15.6 ، حجه : 15.4 ، صنعاء : 15.0 ، المحويت : 14.5 ، إب : 5.6 ،

حضرموت الشحر : 2.6



وأفاد بهطول أمطار متفاوتة الشدة على كل من السدة – إب بلغت كميتها 3.3ملم، وفي الغيضة 1.8ملم، عتق 1.4ملم، ذمار 0.5 ملم وتعز 0.3 ملم .

