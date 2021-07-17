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أخبار
المؤتمر نت - حذرت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية من إنهاء العمل بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا بشكل مبكر.

(الصحة العالمية) تحذّر من التخفيف المبكر لقيود كورونا

المؤتمرنت -
(الصحة العالمية) تحذّر من التخفيف المبكر لقيود كورونا
حذرت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية من إنهاء العمل بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا بشكل مبكر.

وقالت اللجنة في بين لها امس الأول إن" استخدام الكمامات، والتباعد الاجتماعي، ونظافة الأيدي، وتحسين تهوية الأماكن المغلقة لا تزال الأساس في الحد من انتقال"فيروس كورونا".

وأضافت اللجنة "يجب مواصلة مواءمة إجراءات الصحة العامة المعمول بها في الاستجابة للحالات الفردية أو الجماعية، بما في ذلك تتبع المخالطين والحجر الصحي والعزل، في إطار السياق الوبائي والاجتماعي وتطبيقها".

وأوصت اللجنة بالإبقاء على حالة الطوارئ بشأن المخاوف الدولية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية في 30 يناير 2020.

وتجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر تقريبًا لإعادة تقييم الوضع. ويعد هذا هو الاجتماع الثامن لها منذ ظهور أول إصابة بفيروس كورونا في الصين.
المصدر: (د ب أ)








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