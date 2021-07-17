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أخبار
المؤتمر نت - قوى العدوان ترتكب 105 خرقا لاتفاق الحديدة

قوى العدوان ترتكب 105 خرقا لاتفاق الحديدة

المؤتمرنت -
قوى العدوان ترتكب 105 خرقا لاتفاق الحديدة
استمرت خروقات قوى العدوان السعودي لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي محافظة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 105 خروقات بينها محاولة تسلل في كيلو16 وستة خروقات بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الفازة والجبلية والجاح.

وتم رصد تحليق 14 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والدريهمي وحيس والجاح والتحيتا و13 خرقاً بقصف مدفعي و71 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة.

وشن طيران العدوان ست غارات على مديرية رحبة بمحافظة مأرب.








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