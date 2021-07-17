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أخبار
المؤتمر نت - فلكي يحذر اليمنيين من مخاطر الامطار الرعدية

فلكي يحذر اليمنيين بكل المحافظات من مخاطر الامطار الرعدية

المؤتمرنت -
فلكي يحذر اليمنيين بكل المحافظات من مخاطر الامطار الرعدية
حذر الفلكي اليمني عدنان الشوافي المواطنين اليمنيين في كل المحافظات من مخاطر الأمطار الرعدية وما يصاحبها من عواصف رعدية ورياح سطحية نشطة وتدفق السيول.

وحذر الشوافي الصيادين ومرتادي البحر من سوء الأحوال الجوية والرياح النشطة. وتوقع أن يكون موج البحر معتدلا إلى مضطرب في خليج عدن ويصل إلى شديد الاضطراب حول أرخبيل سقطرى.

ولفت الفلكي اليمني، في تغريدات على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي ، إلى أهم مؤشرات الأجواء من ليلة السبت 17 يوليو لأسبوع قادم حتى الجمعة 23 يوليو 2021، تشير توقعات نماذج الطقس GFS , ECMWF الى تأثر جنوب الجزيرة العربية بمنطقة ضغط منخفض تتمركز في الربع الخالي.

وتحدث عن تشكل سحب ركامية كثيفة مما يزيد من معدل هطول الأمطار وبشكل ملحوظ على جميع المناطق اليمنية، ومن المتوقع ان تكون الامطار متفاوتة الشدة وتصل الى الغزيرة، وقد تصل الى شديدة الغزارة على بعض المناطق، ومصحوبة بالعواصف الرعدية ورياح سطحية نشطة.









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