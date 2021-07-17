المؤتمرنت -

المجلس السياسي الأعلى يمدد للرئيس المشاط ثلاث فترات رئاسية جديدة

أقر المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه الاستثنائي اليوم، تمديد رئاسة الأخ مهدي المشاط للمجلس السياسي الأعلى، لثلاث فترات رئاسية وفق اللائحة الداخلية للمجلس.



وثمن المجلس، دور الرئيس المشاط وقدرته على قيادة البلد.. مؤكدا مساندته والتعاون معه لإنجاح مهمته خلال فترة رئاسته الجديدة التي تبدأ من 24 أغسطس2021م وتنتهي في 24 أغسطس 2022م والعمل بما يحقق تطلعات أبناء الشعب.



واستعرض الاجتماع، برئاسة رئيس المجلس فخامة المشير الركن مهدي المشاط، آخر المستجدات السياسية والتواصلات الجارية بشأن عملية السلام.



كما اطلع على التقارير الأمنية المواكبة لعيد الأضحى المبارك ..مهنئا أبناء الشعب اليمني بحلول هذه المناسبة، راجيا أن تعود على الشعب اليمني وأبناء الأمة بالخير والازدهار.



هذا وقد ناقش الاجتماع عدداً من القضايا المدرجة في جدول أعماله، واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.