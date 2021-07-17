المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يواسي آل الخرام

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / عبدالخالق محسن الخرام الذي انتقل الى جوار ربه بعد معاناة مع المرض، وبعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى أولاد الفقيدالشيخ راجح عبدالخالق الخرام واخوانه وكافة ال الخرام في مديرية جحانه محافظة صنعاء ، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب.

سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يعصم قلوب أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"