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شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
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اليمن(شهداء الإرهاب)
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أخبار
المؤتمر نت - أمين عام المؤتمر يعزي الشيخ بشير محسن عبدالغني

أمين عام المؤتمر يعزي الشيخ بشير محسن عبدالغني

المؤتمرنت -
أمين عام المؤتمر يعزي الشيخ بشير محسن عبدالغني
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومواساة الى الشيخ بشير محسن عبدالغني _ عضو اللجنة الدائمة بالمؤتمر الشعبي العام واخوانه وكافة ال عبدالغني بمديريه السدة بمحافظه إب في وفاة والدتهم.

وعبر الأمين العام باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن عميق الحزن والمواساة لكافة ال عبدالغني بمديرية السدة سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم غفرانه ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان إنا لله و إنا إليه راجعون .








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