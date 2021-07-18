المؤتمرنت -

أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الرائد محمود غيلان

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ /غيلان محمود اليمانية، عضو قيادة فرع المؤتمر بمحافظة ريمة، وكافة آل اليمانية مديرية الجعفرية، وذلك بوفاة نجله الرائد / محمود غيلان محمود اليمانية، الذي وافاه الأجل في ريعان الشباب.



وعبّر الأمين العام باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد واعضاء المؤتمر الشعبي العام عن عميق الحزن والمواساة بهذا المصاب الجلل،

سائلا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله و إنا إليه راجعون" .

