المؤتمرنت -

لماذا سمي يوم التروية بهذا الاسم؟

تصدر محركات البحث على شبكة الإنترنت خلال الساعات الماضية، سؤال حول: لماذا سمي يوم التروية بيوم التروية؟، وذلك بالتزامن مع حلول اليوم الثامن من ذي الحجة لعام 1442 هجريا.



لماذا سمي يوم التروية بيوم التروية؟



وفي الإجابة عن هذا السؤال: «لماذا سمي يوم التروية بيوم التروية؟»، قالت دار الافتاء المصرية إن يوم التروية سمي بهذا الاسم، لأن الحجاج كانوا يتزودون بالماء قبل يوم عرفة؛ لأن تلك الأماكن لم تكن بها ماء، فكانوا يتروون من الماء إليها، مشيرة إلى أن يوم التروية، هو اليوم الثامن من ذي الحجة، حيث يحرم المتمتع مرة أخرى، ثم يخرج الحاج (المتمتع والقارن والمفرد) يوم التروية إلى منًى فيصلي الظهر بها، ويبيت بها ليلته، حتى يصلي الفجر.



وهو ما قالته وكالة الأنباء السعودية «واس»، التي أوردت في تقرير لها حول سبب: «لماذا سمي يوم التروية بيوم التروية؟»، بأنه سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء ويحملون ما يحتاجون إليه، وفي هذا اليوم يذهب الحجيج إلى مشعر مِنَى، إذْ يصلي الناس الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصراً بدون جمع.



مناسك الحجاج يوم التروية في مشعر منى

وفي يوم التروية يتجمع وفود الرحمن سنوياً، في مشعر منى بالمملكة العربية السعودية، وهو المشعر الواقع بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد نحو سبعة كيلو مترات شمال شرق المسجد الحرام، ويعد داخل حدود الحرم.



ومشعر منى الذي يصلي فيه الحجاج في يوم التروية صلاة الناس الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصراً بدون جمع، سمي كذلك بحسب المؤحين إلى أنه جاء لما يراق فيها من الدماء المشروعة في الحج، وقيل لتمني سيدنا آدم فيها الجنة، ورأى آخرون أنها لاجتماع الناس بها، والعرب تقول لكل مكان يجتمع فيه الناس مِنَى.

( الوطن المصرية)

