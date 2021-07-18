المؤتمرنت -

تسجيل 137 خرقا لقوى العدوان بالحديدة

سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان في محافظة الحديدة، 137 خرقا خلال الـ24 الساعة الماضية.



وأوضح مصدر بغرفة العمليات ان من بين الخروقات استحداث تحصينات في الجبلية والتحيتا ومحاولة تسلل في الفازة.



وأشار إلى ان الخروقات شملت غارتين لطيران تجسسي على الفازة وتحليق 18 طائرة تجسسية في أجواء الفازة وحيس والجبلية والجاح والتحيتا وشارع الخمسين.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت المصدر إلى رصد 22 خرقا بقصف مدفعي لعدد 88 قذيفة و93 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

