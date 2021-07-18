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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / خيرالله محمد حسين

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ خير الله القارني

المؤتمرنت -
الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ خير الله القارني
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / خيرالله محمد حسين علي غالب القارني، احد مشائخ عزلة عيال حاتم، واحد الشخصيات المؤتمرية بمديرية جبل يزيد ، محافظة عمران، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ / ادم وزياد محمد حسين علي غالب القارني، وكافة آل غالب، بمديرية جبل يزيد بمحافظة عمران، عبّر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد واعضاء المؤتمر الشعبي العام عن عميق الحزن وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.

سائلا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله و إنا إليه راجعون" .








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