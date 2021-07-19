المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يواسي ال الكامل

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / يحي عبدالله محسن الكامل الذي انتقل الى جوار ربه بعد معاناة مع المرض، وبعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلىالشيخ مرشد عبدالله محسن الكامل عضو اللجنة الدائمة نائب رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 103 بمديرية ذي السفال واخوانة وكافة ال الكامل بمديرية ذي السفال، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب.

سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يعصم قلوب أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"