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أخبار
المؤتمر نت - بعث الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة الى السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قائد حركة أنصار الله بحلول عيد الأضحى المبارك جاء فيها :

رئيس المؤتمر يهنىء السيد عبدالملك الحوثي بعيد الأضحى المبارك (برقية)

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يهنىء السيد عبدالملك الحوثي بعيد الأضحى المبارك (برقية)
بعث الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة الى السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قائد حركة أنصار الله بحلول عيد الأضحى المبارك جاء فيها :
الاخ العزيز السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قائد حركة انصار الله الاكرم
تحية طيبة وبعد
يسرني ان اهنئكم واخوانكم قيادات ومنتسي انصار الله بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك 1442هـ الذي يأتي هذا العام وشعبنا اليمني يواصل تسطير اروع صور الصمود والصلابة في مواجهة اعتى عدوان وحصار يشنه التحالف بقيادة السعودية والامارات ، وفي ظل ظروف انسانية صعبة ومعقدة باتت تمثل اسواء ازمة انسانية يشهدها العالم حاليا ، وهو الامر الذي وان كان يزيد من معاناة ابناء شعبنا الا انه يمنحهم في الوقت نفسه المزيد من القوة للدفاع عن وطنهم ووحدته وسيادته واستقلاله ضد المعتدين ومرتزقتهم من ابناء جلدتنا .
إنني إذ اهنئكم بإسمي وبإسم اخوانكم قيادات المؤتمر الشعبي العام لأحيي صمود وتضحيات أبناء الشعب اليمني العظيم ومنتسبي جيشه ولجانه الشعبية ورجال القبائل الشرفاء على التضحيات التي يقدمونها في سبيل الذود عن الوطن والكرامة وحقنا في ان نكون احرارا في بلدنا ووطننا دون تدخل من احد .
سائلاُ من الله العلي القدير أن يمن عليكم بموفور الصحة والعافية وأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يمن بالشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى إنه على كل شيء قدير.
وتقبلوا خالص التحايا،،،
أخوكم
صادق بن أمين ابو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام








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