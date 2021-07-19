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أخبار
المؤتمر نت - وجه رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابوراس رسالة تهنئة ومباركة بحلول عيد الاضحى المبارك إلى أبناء شعبنا اليمني العظيم وإلى كافة قيادات وقواعد وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في أحزاب

رئيس المؤتمر يهنىء الشعب اليمني والمؤتمريين بعيد الأضحى المبارك (برقية)

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يهنىء الشعب اليمني والمؤتمريين بعيد الأضحى المبارك (برقية)
وجه رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابوراس رسالة تهنئة ومباركة بحلول عيد الاضحى المبارك إلى أبناء شعبنا اليمني العظيم وإلى كافة قيادات وقواعد وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي.. فيما يلي نصها:
بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك 1442هـ يسرني أن أعبر عن خالص التهاني إلى كافة أبناء الشعب اليمني الصامد والصابر وإلى قيادات وكوادر وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بهذه المناسبة الدينية العظيمة التي نسال الله العلي العظيم أن لا تعود الا وقد تحقق لشعبنا النصر والسلام.

ان هذه المناسبة الدينية العظيمة التي اقترنت بالركن الخامس من اركان ديننا الإسلامي الحنيف وهو ركن (الحج) الذي يعد احد صور الاتحاد والتأخي بين المسلمين ومدرسة يجب ان نتعلم منها جميعا الالتقاء والتحاور ونبذ الخلافات بيننا كأفراد ومجتمعات ودول يجمعها ويوحدها الدين الإسلامي ،ومع الاسف ان هذه المناسبة تأتي في وقت يمنع فيه الحج على كل الشعوب الاسلامية ـوفي الوقت نفسه يتزامن مع استمرار تحالف العدوان بقيادة السعودية بشن عدوانه الغاشم وتشديد حصاره الجائر على شعبنا اليمني الذي يواجه كل هذا الظلم والجبروت بمزيد من الصمود والصبر والانفة والشموخ .
اننا في المؤتمر الشعبي العام كنا وسنظل نستمد مواقفنا ومبادئنا تجاه قضايا شعبنا ووطننا من ميثاقنا الوطني وما يفرضه علينا من الولاء الوطني الذي يرفض التبعية ايا كان شكلها او لونها ، وسنظل مع بقية القوى الوطنية في خندق مواجهة العدوان والحصار والحرص على وحدة الجبهة الداخلية وتماسكها وفي الوقت نفسه دعاة حوار وسلام مع الجميع ،ومساندين لأية جهود تبذل من الاشقاء او الاصدقاء في سبيل انهاء العدوان ورفع الحصار والتهيئة لتسوية سياسية بين اليمنيين جميعهم عبر الحوار وبعيدا عن التدخلات الأجنبية من أي طرف كان وبما يفضي إلى تحقيق مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحدا وضمان الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن .
ختاماً أكرر التهاني والتبريكات لكم بحلول عيد الاضحى المبارك، سائلاً الله العلي القدير الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، والحرية للأسرى ،وان يمن على الجميع بالصحة والعافية .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.








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