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أخبار
المؤتمر نت - أمانة العاصمة تؤكد جاهزية 69 حديقة ومتنزهاً لاستقبال الزوار في العيد

أمانة العاصمة تستعد لاستقبال الزوار في العيد

المؤتمر نت -
أمانة العاصمة تستعد لاستقبال الزوار في العيد
تستعد حدائق ومنتزهات أمانة العاصمة لاستقبال أكثر من أربعة ملايين زائر من سكان العاصمة ومختلف المحافظات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد مدير الحدائق والمنتزهات بالأمانة عاصم الجلال في تصديح صحفي لوكالة سبأ جاهزية 69 حديقة ومتنزهاً لاستقبال الزوار خلال الإجازة.. مبيناً أن أكثر من 400 موظف ما بين مشرف ومهندس وفني وعامل وأمنيين، مكلفين بتقديم الخدمات ورعاية الزوار.

ولفت إلى استكمال الاستعدادات الفنية في الحدائق من حيث أعمال النظافة والصيانة والتشجير والتأهيل والتنسيق مع الأجهزة المعنية لتوفير الأجواء الملائمة لمرتادي الحدائق والمتنزهات.

وأشار الجلال، إلى أن الحدائق والمتنزهات شهدت خلال الفترة الماضية إعادة تأهيل وتحسين وتوسعة للمساحات الخضراء وتوفير ألعاب مجانية، في إطار خطط الأمانة لتطوير الخدمات والمتنفسات الترفيهية.








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