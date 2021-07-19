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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وتشكل السحب الركامية الكثيفة

الارصاد يصدر تحذير جديد

المؤتمر نت -
الارصاد يصدر تحذير جديد

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وتشكل السحب الركامية الكثيفة ترافقها خلايا متفرقة من السحب الرعدية الممطرة على أجزاء واسعة من البلاد خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية إلى أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ترافقها العواصف الرعدية والرياح الهابطة الشديدة على المحافظات الجبلية من لحج وتعز جنوباً وحتى صعدة شمالاً وعلى الهضاب الداخلية من محافظة المهرة شرقاً وحتى الضالع غرباً.

وحسب المركز من المحتمل هطول أمطار متفرقة على السواحل الشرقية والجنوبية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها، وأمطار متفاوتة الشدة مع رياح هابطة تعمل على إثارة الأتربة على المناطق الصحراوية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف.

وحث المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها على الابتعاد عن مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، والسائقين من التدني في مدى الرؤية الأفقية والانزلاقات الطينية والصخرية أثناء هطول الأمطار.

وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : صرفيت 70.8، المحويت : 33.9 ، سيئون 5.1، عتق 2.8 ، كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد الجوية.








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