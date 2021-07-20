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فروع المؤتمر تهنئ ابو راس بعيد الأضحى

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام المناضل الشيخ صادق امين ابو راس عدداً من الاتصالات وبرقيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1442 هجرية من رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات .



وعبر المهنئون من قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، عن اعتزازهم وتثمينهم الكبير للأدوار الوطنية والمواقف الشجاعة للشيخ صادق أمين أبو راس في مختلف المراحل الصعبة التي يمر بها الوطن .

وجدد رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات تأكيدهم الوقوف خلف قيادتهم السياسية ممثلة بالشيخ صادق أمين أبو راس ونوابه والأمانة العامة المنتخبة في صنعاء، مؤيدين توجهات قيادة المؤتمر الهادفة إلى إعادة تحديث البناء التنظيمي للمؤتمر والحفاظ على وحدته.



وشدد المهنئون بأن الشيخ صادق امين ابو راس سيظل رمزاً للنضال والصمود والتضحيات ومصدر فخرٍ لكل أبناء الشعب اليمني، مجددين التأكيد على وقوفهم في وجه كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن ووحدته وأمنه واستقراره .



وعبر رؤساء فروع المؤتمر بالمحافظات والجامعات بأسمائهم ونيابة عن أعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر في محافظات الجمهورية عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لرئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1442هجرية.

سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العظيمة بالخير والبركات والصحة والعافية، والنماء والأمن والاستقرار للوطن الغالي.