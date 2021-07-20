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هيئات المؤتمر التنظيمية تهنئ أبو راس بعيد الأضحى

رفع رؤساء الهيئات والتكوينات التنظيمية (الهيئة البرلمانية – الهيئة الوزارية – الهيئة الشوروية – هيئة الرقابة التنظيمية ) برقيات تهان ومباركة الى الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة حلول عيد الأضحى هذا العام 2021م (10 ذي الحجة 1442 هجرية.



وعبر رؤساء الهيئات والتكوينات التنظيمية في برقياتهم باسمهم ونيابة عن قيادة واعضاء الهيئات عن أسمى آيات التهاني واصدق التبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى 2021م، لرئيس المؤتمر الشيخ صادق بن امين ابو راس ونوابه ومن خلاله إلى كافة أبناء الشعب اليمني وقيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام بهذه المناسبة الدينية العظيمة.

مجددين التأكيد على التفافهم خلف قيادة تنظيمهم ممثلة برئيسه الشيخ صادق بن امين ابو راس ، وتأييدهم ومباركتهم لما يتخذه من مواقف سواء على الصعيد الوطني والسياسي، أو ما يصدره من توجيهات وقرارات تنظيمية هادفة إلى إعادة تحديث البناء التنظيمي للمؤتمر والحفاظ على وحدته.



مبتهلين الى المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة وقد تحقق لشعبنا النصر والسلام والامن، متمنين لرئيس المؤتمر دوام الصحة والعافية .