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أخبار
المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك من السيد عبدالملك الحوثي زعيم حركة أنصار الله جاء في

قائد حركة أنصار الله يهنىء رئيس المؤتمر بمناسبة عيد الفطر

المؤتمرنت -
قائد حركة أنصار الله يهنىء رئيس المؤتمر بمناسبة عيد الفطر
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك من السيد عبدالملك الحوثي زعيم حركة أنصار الله جاء في

الاخ العزيز الشيخ / صادق امين ابوراس
رئيس الموتمر الشعبي العام

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك يسرني أن أهنئكم بهذه المناسبة الاسلامية العظيمة وحلولها بالخير والنعيم عليكم وعلى شعبنا اليمني العزيز سائلا الله عز وجل ان ينعم على شعبنا بالخير والنصر والتمكين
تأتي هذه المناسبة في ظل وضع استثنائي صعب يعيشه بلدنا الصابر والمؤمن وهو يخوض معركته المشرفة ضد الباطل وشذاذ الافاق وقد وفق الله الجميع لما فيه الخير للوقوف الى جانب الحق والصدق والعدل ضد الاستكبار وهي من التوفيق لنا ولكم أن نكون في هذه المعركة التاريخية والمشرفة للدفاع عن الحق ورفض المستبدين والمستكبرين وبهذا فاننا نشد على ايديكم بمواصلة الجهود ومضاعفتها والنصر باذن الله تعالى حليف المومنين وهو الذي وعد ووعده الحق وقال وقوله الصدق (انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم
يقوم الاشهاد )

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوكم /عبدالملك بدرالدين الحوثي

9ذوالحجه 1442








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