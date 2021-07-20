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الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بعيد الاضحى

رفع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد على محسن، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ المناضل صادق أمين ابو راس بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك 1442هـ.

وجاء في برقية الامين العام :

الاخ / الشيخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام الاكرم

تحية طيبة وبعد ،

باسمي ونيابة عن زملائي اعضاء الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام يسرني ان ارفع اليكم اسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك 1442هـ ، ومن خلالكم الى نواب وقيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام وكافة ابناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الدينية العظيمة .



ان هذه المناسبة الدينية تحل علينا وشعبنا يتعرض للعدوان الغاشم والحصار الجائر ويواصل صموده وتضحياته ونحن في الامانة العامة وخلف قيادتكم كنا وسنظل على العهد في الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله ومواجهة العدوان والمؤامرات التي تسعى لتمزيق وحدته الوطنية وتقسيمه الى كانتونات صغيرة يسهل السيطرة عليها وعلى قراراها ومقدراتها ،وفي الوقت نفسه فاننا ونحن نؤكد وقوفنا خلف قيادتكم الحكيمة لنبارك القرارات والتوجهات الخاصة بتحديث البناء التنظيمي للمؤتمر حيث كانت الامانة العامة اول الهياكل التي شملتها قراراتكم بهذا الشأن .

مرة اخرى نهنئكم بهذه المناسبة ، متمنيين لكم دوام الصحة والعافية، والتوفيق في قيادة دفة المؤتمر الشعبي العام بالحنكة والحكمة والاقتدار التي عودتمونا عليها دائما .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوكم / غازي احمد علي محسن

الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام