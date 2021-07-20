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أخبار
المؤتمر نت - رئيس الوزراء يهنئ رئيس المؤتمر الشعبي الشيخ أبو راس بعيد الأضحى

رئيس الوزراء يهنئ رئيس المؤتمر الشعبي الشيخ أبو راس بعيد الأضحى

المؤتمر نت -
رئيس الوزراء يهنئ رئيس المؤتمر الشعبي الشيخ أبو راس بعيد الأضحى
هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأشاد الدكتور ابن حبتور، بالدور الوطني للشيخ صادق أمين أبو راس في سياق تعزيز تماسك الجبهة الداخلية وبمواقفه الوطنية سيما خلال هذه الفترة الاستثنائية التي يمر بها الوطن والشعب اليمني.

وأعرب عن تمنياته بأن تهل هذه المناسبة على الشعب اليمني بالخير واليُمن والبركات وبالمزيد من التآخي والتآزر وتلاحم الجبهة الداخلية التي تمثل صمام الأمان للشعب اليمني وهو يواجه تحالف العدوان الأمريكي السعودي ومخططاته المتواصلة للنيل من قوة وصلابة هذه الجبهة.. داعياً العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على اليمن وهو يرفل بأجواء النصر والسلام والاستقرار الشامل لبناء غدة الأمن والمستقل .








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