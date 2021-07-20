المؤتمر نت -

الشريف يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى

تلقى الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة من القائم بأعمال الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية خالد عبدالوهاب الشريف بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك جاء فيها :





الاخ العزيز المناضل الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم

الاخوه نواب رئيس المؤتمرالمحترمون

الاخ الامين العام المحترم . يطيب لي ان ارفع اليكم اسمى آيات التهاني والتبريكات ومن خلالكم لكل قيادات المؤتمر واعضائه وانصاره بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلين الله العلي العظيم ان يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة وقد تحقق لوطننا ولشعبناالامن والاستقرار والسلام وان يواصل تنظيمنا الرائد في ظل قيادتكم الحكيمة دوره القيادي الفاعل في تحقيق التنمية والبناء والأمن والاستقرار وترسيخ قيم العدالة والتسامح والوسطية والاعتدال

-اخوكم خالد عبد الوهاب الشريف عضوا اللجنه العامه القائم بأعمال الامين العام المساعد للشؤن التنظيمية