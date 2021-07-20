المؤتمر نت -

الوهباني يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى

تلقى الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة من الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وعبر الوهباني في برقيته عن تهانيه لرئيس المؤتمر بهذه المناسبة الدينية العظيمة التي تأتي في ظل استمرار العدوان الغاشم والحصار الظالم والذي يقابله مزيد من صمود الشعب اليمني العظيم .

واشاد الامين العام المساعد بحكمة وقيادة أبوراس في الحفاظ على وحدة وتماسك المؤتمر مؤكدا التفاف كافة قيادات وقواعد المؤتمر خلف قيادته ناقلا من خلاله التهاني والتبريكات لكافة قيادات وقواعد المؤتمر بهذه المناسبة ؛ سائلا الله العلي القدير أن يعيدها وقد تحقق لشعبنا النصر والسلام .