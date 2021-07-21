المؤتمرنت -

التكوينات الشبابية تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى

رفعت التكوينات الشبابية والطلابية بالمؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام جاء فيها :

الأخ المناضل الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس الموتمر الشعبي العام....المحترم

تحية تقدير. ...وبعد...

بمناسبه حلول عيد الأضحى المبارك يسرنا ان نرفع لسيادتكم أسمى آيات التهاني والتبريكات نيابة عن زملائنا قيادات التكوينات الشبابيه والطلابيه للمؤتمر بالمحافظات والجامعات اليمنيه كما لايفوتنا أيضا ومن خلالكم أن نهنىء بهذه المناسبة العظيمه قيادة المؤتمر وجميع أعضاءه وكوادره وأنصاره وحلفائه وكافة أبناء الشعب اليمني العظيم الذي سطر أروع وأعظم الملاحم في مواجهة العدوان الغاشم ...مباركين للجميع الإنتصارات العظيمه التي تحققت في العديد من الجبهات........



مؤكدين لكم بأن المؤتمر وبفضل قيادتكم الحكيمه سيظل ذلك التنظيم الوطني الرائد الذي يقف إلى جانب الوطن وابناؤه

سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وعلى شعبنا ووطننا الغالي وتنظيمنا الرائد بالتقدم والتطور والازدهار ...

راجين المولى العلي القدير أن يوفقكم ويسدد خطاكم...

..وتقبلو خالص التحيه والتقدير...

أخوكم/ناجي بن يحي القوسي

نائب رئيس دائرة الشباب والطلاب

بالأمانة العامه