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أخبار
المؤتمر نت - رفع قطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس جاء فيها

قطاع المرأة بالمؤتمر يهنىء أبوراس بعيد الاضحى

المؤتمرنت -
قطاع المرأة بالمؤتمر يهنىء أبوراس بعيد الاضحى
رفع قطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس جاء فيها :
الشيخ المناضل/ صادق بن أمين ابو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام. الأكرم
الإخوة نواب رئيس المؤتمر الشعبي العام. الكرام

الاخ الامين العام للمؤتمر الشعبي العام
الاخوه الامناء المساعدون
تحية طيبه وبعد،،

يسر القطاع النسوي للمؤتمر الشعبي العام وفروعه على امتداد الجمهورية اليمنية ان يبعث اليكم بأسمى ايات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك الذي يحل علينا للعام السابع على التوالي وبلادنا تتعرض لأبشع عدوان تشنه السعودية وتحالفها بكل صلف واجرام في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بواجباته لوقف هذا العدوان والحصار الجائر

كما ننتهز هذه المناسبة الدينية العظيمة لنجدد لكم الوفاء للمضي تحت قيادتكم الحكيمة للحزب وقراراتكم الشجاعة لتطوير العمل المؤسسي في تنظيمنا الرائد.. سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى أبناء شعبنا ووطننا الغالي و المؤتمر الشعبي العام بالتقدم والتطور والأمن والاستقرار،،
وكل عام وانتم بخير.

المهنئون قطاع المرأه للمؤتمر الشعبي العام

فاطمة الخطري - الإمين العام المساعد لقطاع المرأه بالمؤتمر الشعبي العام
تهاني الاشموري - رئيسة دائرة المرأه للشؤون التنظيمية والفروع بالأمانة العامة
زعفران المهنا - رئيسة دائره النشاط النسوي








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