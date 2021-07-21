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أخبار
المؤتمر نت - مركز الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة

مركز الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة

المؤتمر نت -
مركز الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وتشكل السحب الركامية الكثيفة ترافقها خلايا متفرقة من السحب الرعدية الممطرة على أجزاء واسعة من البلاد خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية ، أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ترافقها العواصف الرعدية والرياح الهابطة الشديدة على المحافظات الجبلية من لحج وتعز جنوباً وحتى صعدة شمالاً .

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة مع رياح هابطة تعمل على إثارة الأتربة والرمال على المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف.

وحسب المركز قد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

ودعا المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى الابتعاد عن مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، محذراً السائقين من التدني في مدى الرؤية الأفقية والانزلاقات الطينية والصخرية أثناء هطول الأمطار.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت كما يأتي : الضالع : 34.7 ، صرفيت- المهرة : 22.5، صعدة : 18.9، الكود - أبين : 16.2 ، إب : 10، السدة - إب : 8.6، ذمار : 7.7، عتق 5ملم - صنعاء 4 ملم - سيئون 2 ملم .

كما هطلت أمطار غزيرة خارج نطاق محطات الرصد الجوية على مناطق متفرقة من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية وأجزاء من السواحل الغربية والجنوبية الغربية.








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