المؤتمر نت -

قوى العدوان تواصل خروقاتها بالحديدة

واصلت قوى العدوان الأمريكي السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي المناطق الحدودية بمحافظة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة (سبأ) أن قوى العدوان ارتكبت 166 خرقاً بينها أربع غارات لطيران تجسسي على الجاح ، وتحليق تسع طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والفازة والجبلية والجاح .



ونفذت قوى العدوان 19 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 215 قذيفة و136 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.