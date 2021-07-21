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أخبار
المؤتمر نت - الأمين العام المساعد يواسي آل الفودعي

الأمين العام المساعد يواسي آل الفودعي

المؤتمر نت -
الأمين العام المساعد يواسي آل الفودعي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية عزاء ومواساة بوفاة الحاج احمد عبدالله ثابت الفودعي الذي انتقل الى جوار ربه بعد معاناة مع المرض، وبعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى أولاد الفقيد واخوانه وكافة ال الفودعي في مديرية المواسط محافظه تعز ، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب.
سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يعصم قلوب أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا اليه راجعون"








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