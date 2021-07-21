المؤتمر نت -

قيادات أحزاب التحالف الوطني تهنئ رئيس المؤتمر بعيد الاضحى

بعثت قيادات مجلس التحالف الوطني الديمقراطي برقية تهنئة للشيخ صادق أمين ابو رأس - رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة عيد الأضحى المبارك جاء فيهم:



سعادة الشيخ المناضل / صـادق بن أمين أبو رأس*

*رئيس المؤتمر الشعبي العام* *حفظكم الله .... وبعد :-*



*يسرني ويشرفني بأسمي شخصياً ونيابةً عن كافة قيادات وأعضاء وكوادر الجبهة الوطنية الديمقراطية أن أرفع إلى فخامتكم وعبركم لكافة قيادات وكوادر وأعضاء وحلفاء المؤتمر الشعبي العام أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ١٤٤٢ هـــ ـــ ٢٠٢١ م ..*



*سائلا" المولى عز وجل أن يعيد هذة المناسبة الـديـنـيــة العظيمة علـينـا وعليكم بالخير والبركات وعلى وطننا الغالي بالـســـلام والوئـام والأمـن والأمـان والإسـتـقرار وقـد تحقـق لـشـعـبـنـا الـيمـنـي العظيم كــل مـا يـصـبوا إليه من نصر وعزه ورفعة وتـطـور وتـقـــدم وإزدهــــار ..*



*كــــــل عــــــــام وأنــــتـــــم والـيــمـــن الحبيب بـألــف خــيــر ، وتقبلو منا فائق الإحترام والتقدير ،،،،*



*نشـوان نـاصر النصيـــري*

*الأمين العام للجبهة الوطنية الـديمقراطية*

*عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي*



وفي برقية اخرى من الامين العام لحزب المستقبل:

الوالد المناضل الشيخ صادق بن امين ابو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام

حفظه الله و رعاه



تحيه طيبه و بعد



نتقدم اليكم بأحر التهاني و التبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك .



كما نزف التهاني و التبريكات عبركم لكافة قيادات و كوادر المؤتمر الشعبي العام و كافة ابناء الشعب اليمني العظيم و نسأل من الله عز وجل في هذا اليوم المبارك ان يزيح الغمه و الحصار عن وطننا و يعيد الامن و الاستقرار لكافة ارجاء البلاد على يد المخلصين المناضلين امثالكم قائدنا العزيز .

و لكم منا خالص التقدير و الاحترام

اسماعيل الجلعي

الامين العام لحزب المستقبل

عضو المجلس الأعلى لاحزاب التحالف الوطني الديمقراطي



وفي سياق متصل امين عام حزب جبهة التحرير قال:

معالي الشيخ المناضل/صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام..المحترم..حياكم الله.

يسرنا ويسعدنا بأن نرفع لمعاليكم بأصدق آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيدالأضحى المبارك حيث تأتي هذه المناسبه الدينيه العظيمه وبلدنا وشعبنا اليمني العظيم على أعتاب عامه السابع من الصمود والتصدي لقوى العدوان الغاشم ليجسدبصموده الأسطوري صوره مشرفه لتلاحم وتماسك شعبنا بكل أطيافه وتوجهاته ليتوج ذلك التلاحم والتماسك بالإنتصارات العظيمه التي حققهاشعبناوجيشنا ولجاننا الشعبيه في مختلف جبهات العزه والشرف وإننا في هذه المناسبه العظيمه نتوجه بالدعاء إلى الله تعالى بأن يتغمدويتقبل شهدائنا الأبرارويسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين كما نسئله تعالى بأن يمن على جرحانا بالشفاءالعاجل بإذنه تعالى وأن يتوج تضحيات وصمود شعبناالعظيم بالنصرالمؤزر والمبين على قوى الصلف والعدوان كما نسئل الله تعالى بأن يعيد علينا هذه المناسبه الدينيه وبلدنا وأمتنا اليمنيه العظيمه بخيرونصر وتقدم وإزدهار.

وكل عام وانتم وشعبنا العظيم بألف بخير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأستاذ/خالدجيوب الردفاني

الأمين العام لحزب جبهة التحرير

عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي