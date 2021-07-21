المؤتمر نت -

الرهوي يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الاضحى

بعث عضو اللجنة العامة للمؤتمر عضو المجلس السياسي الأعلى الاخ احمد غالب الرهوي برقية تهنئة للشيخ صادق امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام جاء فيها:

الأخ العزيز الشيخ/ صادق أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام عضو المجلس السياسي الأعلى

بكل الفخر والإعتزاز نتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات ولشعبنا العظيم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك



ونؤكد لكم ثباتنا بقوة وعزة لمقاومة العدوان والحصار والتطلع إلى السلام المشرف الذي يضمن عزة وكرامة وشموخ ووحدة اليمن واستقلاله وسيادته وقراره الحر.

واثقون بالله وبوجود قيادات وطنية مخلصة ، ستحقق الشعوب الحية حريتها وتتخلص من الوصاية والاحتلال،

شيخنا العزيز نتمنى لكم دوام الصحة واستمرار العطاء، وللشعب اليمني النصر والتمكين , وكل عام وأنتم والوطن بخير

أحمد غالب الرهوي

عضو المجلس السياسي الأعلى