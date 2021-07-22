المؤتمر نت -

قوى العدوان تكثف خروقاتها بالحديدة

كثفت قوى العدوان السعودي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ، وشن الطيران غارات على ثلاث محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة (سبأ) أن قوى العدوان ارتكبت 213 خرقاً بينها استحداث تحصينات في الجبلية و 19 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 172 قذيفة و169 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وتضمنت الخروقات غارة لطيران تجسسي على الفازة وتحليق سبع طائرات حربية في أجواء كيلو16 والمنظر والمدينة والفازة والجبلية، و 16 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 وشارع الـ50 والفازة والدريهمي والجبلية والجاح .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف محافظة صعدة، وغارتين على مديرية ناطع بمحافظة البيضاء.



وشن طيران العدوان خمس غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.