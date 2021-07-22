المؤتمر نت -

تحذير جديد من مركز الارصاد

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول مزيد من الأمطار المتفاوتة الشدة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية ، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة (متوسطة إلى غزيرة) ترافقها العواصف الرعدية وتدفق السيول في الشعاب والوديان على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً وحتى أجزاء من محافظة لحج جنوباً .



وستكون الأمطار أكثر غزارة على محافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة وأجزاء من محافظتي صنعاء وعمران، فيما ستكون أقل شدة على محافظات الضالع، البيضاء وأبين.



ويحتمل هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناً، على السواحل الغربية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



وأشار المركز إلى هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة والرمال على هضاب وصحاري محافظات الجوف، مأرب، شبوة ،حضرموت والمهرة.



وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية التي اعتادوا عبورها بوسائل النقل، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبيلة.



ونبه من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب غزارة الأمطار والسحب المنخفضة والضباب.



وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في حجة : 48.3 ، المحويت : 22.3، صعدة : 17.2، صرفيت : 6.2 ، ريمة : 2.4 ، صنعاء : 1.3.



كما هطلت أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية خارج نطاق محطات الرصد على مناطق متفرقة من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وأجزاء من صحاري مأرب، شبوة والجوف وأجزاء متفرقة من السواحل الغربية والجنوبية .