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أخبار
المؤتمر نت - الإعلام الحربي يوزع مشاهد لعملية هجومية قبالة جبل الدود بمحور جيزان

الإعلام الحربي يوزع مشاهد لعملية هجومية قبالة جبل الدود بمحور جيزان

المؤتمر نت -
الإعلام الحربي يوزع مشاهد لعملية هجومية قبالة جبل الدود بمحور جيزان
وزع الإعلام الحربي اليوم، مشاهد لعملية هجومية قبالة جبل الدود في محور جيزان، تكللت بالسيطرة على عدد من المواقع ومقتل وإصابة وأسر مرتزقة سودانيين.

وأظهرت المشاهد تنفيذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السوداني غرب الكمب القديم وغرب المنزالة وعلى تبة عباس في محوري المدافن والملاحيط قبالة جبل الدود.

وتمكن الجيش واللجان الشعبية في العملية الهجومية التي نفذت من مسارين، من السيطرة على عدد من المواقع وتدمير وإعطاب أربع آليات للعدو واغتنام أسلحة متنوعة، وأسر أعداد من المرتزقة السودانيين.

وأظهرت المشاهد الموثقة بعدسة الإعلام الحربي أيضا لحظات تقدم الجيش واللجان لمواقع العدو واقتحامها، وإلحاق خسائر فادحة بقوات العدو.

وبالتزامن مع تنفيذ العملية حاول طيران العدوان الأمريكي السعودي إسناد مرتزقته بعدد من الغارات لإيقاف تقدم الجيش واللجان الشعبية ولكن دون أي جدوى.








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