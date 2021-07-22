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أخبار
المؤتمر نت - رئيس المؤتمر يتلقى برقيات تهان بمناسبة عيد الأضحى من قيادات حزبية   

رئيس المؤتمر يتلقى برقيات تهان بمناسبة عيد الأضحى من قيادات حزبية

المؤتمر نت -
رئيس المؤتمر يتلقى برقيات تهان بمناسبة عيد الأضحى من قيادات حزبية
تلقى الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقيات تهان بمناسبة عيد الأضحى المبارك من قيادات حزبية حيث تلقى برقية مختار ناجي علي يونس الأمين العام لحزب الحوار اليمني جاء فيها :

الأخ الشيخ الفااضل والمناضل / صادق أمين أبو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام

الأخ / أمين عام المؤتمر الشعبي العام
غازي احمد علي محسن

تحية وبعد :-

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن قيادات وأعضاء حزب الحوار اليمني وجميع أنصار الحوار أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني والتبريكات ، ومن خلاكم إلى كل قيادات وكوادر وأنصار وحلفاء المؤتمر الشعبي العام وجميع أبناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج ، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد علينا وعليكم هذه المناسبة الجليلة بألف خير وقد زال العدوان على وطننا وانتهى الحصار على شعبنا وعم السلام والرخاء كل ربوع بلدنا الحبيب..
مع خالص أمنياتنا لكم بدوام التوفيق والنجاح في مهامكم وكل أعمالكم لما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن اليمني.

ودمتم بخير والله يرعاكم.

أخوكم /
أ / مختار ناجي علي يونس
الأمين العام لحزب الحوار اليمني

كما تلقى برقية مماثلة من د./ محمداحمدالبشيري أمين عام حزب السلام الاجتماعي جاء فيها :

الأخ/ الشيخ المناضل/ صادق أمين أبو راس / رئيس المؤتمر الشعبي العام (حفظكم الله)...
بأسمي شخصيا” ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر حزب السلام الاجتماعي في أنحاء الوطن الحبيب والغالي نرفع لكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيدالاضحى المبارك ١٤٤٢ هـــ ـــ ٢٠٢١ م ، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العظيمة علـينـا وعليكم بالخير والبركات والـســلام والوئـام والأمـن والأمـان والإسـتـقرار وقـد تحقـق لـشـعـبـنـا الـيمـنـي العظيم كــل مـا يـصـبوا إليه من نصر وعزة ورفعة وتـطـور وتـقـدم وإزدهـار ..
وكل عام وأنتم ويمننا الحبيب في خير ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
أخوكم / د./ محمداحمدالبشيري أمين عام حزب السلام الاجتماعي








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