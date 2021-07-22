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أخبار
المؤتمر نت - رئيس المؤتمر :رحيل الاديب احمد باعبيد خسارة لليمن والمؤتمر

رئيس المؤتمر :رحيل الاديب احمد باعبيد خسارة لليمن والمؤتمر

المؤتمر نت -
رئيس المؤتمر :رحيل الاديب احمد باعبيد خسارة لليمن والمؤتمر
بعث الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة الاديب والشاعر والإداري الأستاذ / احمد علي باعبيد عضو اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين فرع الحديدة والقيادي المؤتمري السابق الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء الوطني والتنظيمي في مختلف المجالات الثقافية والإدارية والتنظيمية .

واشاد رئيس المؤتمر بمناقب واسهامات الفقيد الوطنية سواء على المستوى الادبي حيث صدر للفقيد ديوانا شعر ( من زهور الذكريات و بوح الشاطئ) و العديد من القصائد المنشورة والمخطوطة ؛ أو في الجانب الإداري حيث اسهم بصورة فاعلة في تطوير الأداء الجمركي عبر مختلف المناصب والمهام التي تولاها منذ تعيينه مديرا لجمارك ميناء الحديدة في بداية التسعينيات إلى توليه منصب وكيل مصلحة الجمارك مرورا بتعيينه رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة الموانى و الشئون البحرية وانتهاء بمنصبه مستشارا لوزير النقل لشئون مؤسسة الموانىء ؛ ناهيك عن ما قدمه من خلال عضويته في لجنة ترسيم الحدود البحرية اليمنية .
واشار أبوراس إلى أن الفقيد كان أحد القيادات الفاعلة في المؤتمر حيث اسهم في تطوير العمل التنظيمي من خلال توليه منصب الرئيس الأسبق لفرع المؤتمر بالدائرة 161 مديرية الميناء ـ محافظة الحديدة.

وفي البرقية التي بعثها رئيس المؤتمر باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر كافة إلى طارق احمد علي باعبيد واخوانه وكافة آل باعبيد بمحافظة الحديدة أكد أن رحيل الفقيد الاستاذ احمد علي باعبيد يمثل خسارة لتهامة واليمن بشكل عام وللمؤتمر بشكل خاص .

وعبر أبوراس عن تعازيه الحارة برحيل الفقيد باعبيد سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون.








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