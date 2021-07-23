المؤتمر نت -

رؤساء فروع المؤتمر بالخارج يهنئون أبوراس بعيد الاضحى

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس برقيات. تهان بمناسبة عيد الأضحى المبارك من عدد من رؤساء فروع المؤتمر خارج اليمن حيث تلقى برقية تهنئة من عبدالقادر مامون الشاذلي رئيس فرع المؤتمر بالمملكة المتحدة البريطانية ؛ وبرقية مماثلة من رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بولاية نيويورك الأمريكية نبيل احمد الجماعي ؛ وبرقية ثالثة من ابراهيم احمد شريف رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بولاية كاليفورنيا الأمريكية .



ونقلت البرقيات تهاني رؤساء و قيادات وكوادر المؤتمر لرئيس المؤتمر الشيخ صادق بن أمين أبوراس بهذه المناسبة الدينية العظيمة متمنين له دوام الصحة وللشعب اليمني السلام والاستقرار .