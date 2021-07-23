المؤتمرنت -

الوهباني يعزي بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ صالح البحش

بعث الأمين العام المساعد للمؤتـمــر الـشعـبـي الـعـام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني برقية عزاء ومواساة بوفاة الـقـيـادي المؤتمــري الـشيـخ/ صــالـح مصلـح الـبـحــش - عضو اللـجنـة الـدائـمـة بالدائرة (113) مديرية الرضمة محافظة اب الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة في خدمة الوطن والمؤتمر .



*واشاد الأمين العام المساعد في البرقية التي بعثها باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر إلى نجل الفقيد/ ريــدان صالح مصلح الـبـحـش واخوانه وكافة آل البحش بمناقب الفقيد التنظيمية ؛ معبرا عن خالص تعازيه ومواساته سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون.