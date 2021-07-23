المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ محمد الحارثي

بعث الأمين العام للمؤتـمــر الـشعـبـي الـعـام غازي أحمد علي محسن برقية عزاء ومواساة في وفــــــاة الـقـيـادي المؤتمــري الـشيـخ/ محمد مهيوب الـحـارثـــي - عضو قيادة فرع المؤتمر بالدائرة (91) مديرية المخادر محافظة اب وذلك بعد حياة حافلة في خدمة الوطن والمؤتمر الشعبي العام .



و أشاد الأمين العام بمناقب الفقيد وما قدمه من خدمات في تطوير العمل التنظيمي للمؤتمر ؛ معبرا في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد زيــاد محمد مهيوب الـحـارثـــي واخوانه وكافة آل الحارثي بالدائرة (91) مديرية المخادر محافظة اب باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب ؛سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون.