الجمعة, 23-يوليو-2021 الساعة: 08:35 م - آخر تحديث: 08:16 م (16: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
الإمارات في اليمن.. عُدوان سبق التطبيع
أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
للمزايدين المتعفنيين
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ضحايا العدوان السّعودي- الإماراتي المدعوم أميركياً على اليمن
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتـمــر الـشعـبـي الـعـام غازي أحمد علي محسن برقية عزاء ومواساة في وفــــــاة الـقـيـادي المؤتمــري الـشيـخ/ محمد مهيوب الـحـارثـــي

الأمين العام يعزي بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ محمد الحارثي

المؤتمرنت -
الأمين العام يعزي بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ محمد الحارثي
بعث الأمين العام للمؤتـمــر الـشعـبـي الـعـام غازي أحمد علي محسن برقية عزاء ومواساة في وفــــــاة الـقـيـادي المؤتمــري الـشيـخ/ محمد مهيوب الـحـارثـــي - عضو قيادة فرع المؤتمر بالدائرة (91) مديرية المخادر محافظة اب وذلك بعد حياة حافلة في خدمة الوطن والمؤتمر الشعبي العام .

و أشاد الأمين العام بمناقب الفقيد وما قدمه من خدمات في تطوير العمل التنظيمي للمؤتمر ؛ معبرا في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد زيــاد محمد مهيوب الـحـارثـــي واخوانه وكافة آل الحارثي بالدائرة (91) مديرية المخادر محافظة اب باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب ؛سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: الاعلام الحربي يوزع مشاهد لعملية جديدة بجيزان
أخبار: تحذير جديد من مركز الارصاد
أخبار: قوى العدوان تكثف خروقاتها بالحديدة
أخبار: الرهوي يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
أخبار: طيران العدوان يشن 5 غارات على مأرب
أخبار: قيادات أحزاب التحالف الوطني تهنئ رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل الفودعي
أخبار: قوى العدوان تواصل خروقاتها بالحديدة
أخبار: مركز الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة
أخبار: قطاع المرأة بالمؤتمر يهنىء أبوراس بعيد الاضحى
أخبار: التكوينات الشبابية تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
قضايا وآراء: الإمارات في اليمن.. عُدوان سبق التطبيع
أخبار: الوهباني يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
أخبار: تسجيل 166 خرقاً جديدا لقوى العدوان بالحديدة
أخبار: الشريف يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
أخبار: رئيس الوزراء يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الأضحى
أخبار: الامين المساعد للمؤتمر يزور الدكتور الاصبحي ويطمئن على صحته
أخبار: الدكتور لبوزة  يهنئ رئيس المؤتمر الشعبي العام بعيد الاضحى
أخبار: الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بعيد الاضحى
أخبار: قائد حركة أنصار الله يهنىء رئيس المؤتمر بمناسبة عيد الأضحى
أخبار: هيئات المؤتمر التنظيمية تهنئ أبو راس بعيد الأضحى
أخبار: فروع المؤتمر تهنئ ابو راس بعيد الأضحى
أخبار: رئيس المؤتمر يهنىء الشعب اليمني والمؤتمريين بعيد الأضحى المبارك (برقية)
أخبار: رئيس المؤتمر يهنىء السيد عبدالملك الحوثي بعيد الأضحى المبارك (برقية)
أخبار: اعلان هام من هيئة البريد اليمني
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021