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المؤتمر نت - رئيس المؤتمر يعزي في وفاة اللواء الرصاص

رئيس المؤتمر يعزي في وفاة اللواء الرصاص

المؤتمر نت -
رئيس المؤتمر يعزي في وفاة اللواء الرصاص
بعث الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء الركن محمد احمد الرصاص_ نائب قائد المنطقة الجنوبية .

واشاد رئيس المؤتمر بمناقب واسهامات الفقيد الوطنية سواء على المستوى العسكري والإمني او المستوى الاجتماعي.

وفي البرقية التي بعثها رئيس المؤتمر باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر كافة إلى الاخ أسامة محمد احمد الرصاص واخوانه وإلى الشيخ محمد حمود الرصاص _ عضو اللجنةالدائمة الرئيسية بالمحافظة وكافة ال الرصاص بمديرية المخادر بمحافظة إب . اكد أن رحيل الفقيد الرصاص خسارة على اليمن حيث كان له مواقف واضحة ضد العدوان الغاشم الذي تتعرض له بلادنا وشعبنا .

وعبر أبوراس عن تعازيه الحارة برحيل الفقيد سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون.








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