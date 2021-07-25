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أخبار
المؤتمر نت - الخدمة المدنية : اليوم الأحد استئناف الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى

الخدمة المدنية : اليوم الأحد استئناف الدوام الرسمي

المؤتمر نت -
الخدمة المدنية : اليوم الأحد استئناف الدوام الرسمي
أكدت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن اليوم الأحد هو أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك .

وأهابت الوزارة في بيان، بكافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية ومدراء ومسئولي الموارد البشرية، التعاون وتسهيل مهام فرق التفتيش الميداني للرقابة على الانضباط الوظيفي للدوام الرسمي عقب الإجازة ابتداء من اليوم الأحد 25 يوليو 2021م .

وأوضح البيان أن قطاع الرقابة وتقييم الأداء بالوزارة سيكلف فرق تفتيش ميدانية للرقابة على الانضباط الوظيفي بكافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية ، ورفع التقارير عن مستوى الانضباط الوظيفي لديها .

وذكر أن التقارير ستتضمن القيادات الإدارية المتغيبة عن الدوام عقب إجازة العيد، ونسبة الحضور والغياب للموظفين على مستوى كل وحدة من وحدات الخدمة العامة بالإضافة إلى الوحدات الإدارية العامة التي لم تتعاون في تقديم البيانات اللازمة أثناء عملية التفتيش.

وحثت الوزارة قيادة وموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، على الالتزام بالحضور للدوام الرسمي عقب إجازة العيد، لمباشرة مهامهم وواجباتهم الوظيفية الدستورية والقانونية المنوطة بهم .

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقاً من اختصاصها في الرقابة الإدارية على وحدات الخدمة العامة لاستئناف العمل والإنتاج في مختلف المرافق ومؤسسات الدولة للقيام بدورها في تقديم الخدمات العامة للمواطنين.








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