المؤتمرنت -

رفع 10 آلاف طن مخلفات بالامانة خلال إجازة العيد

رفع مشروع النظافة بأمانة العاصمة عشرة آلاف و68 طناً من المخلفات من الأسواق والأحياء والشوارع خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.



وأوضح مدير مشروع النظافة ابراهيم الصرابي أن رفع المخلفات جاء في إطار حملة استمرت منذ ليلة العيد وحتى أول أيام الدوام للحفاظ على النظافة والمظهر الجمالي للعاصمة.



وأشار إلى أن الحملة التي نفذها مشروع وصندوق النظافة ومكتب الأشغال وشارك فيها ثلاثة آلاف و300 عامل ومشرف ومراقب وسائق و436 آلية ومعدة كبيرة ومتوسطة, استطاعت نقل أكثر من ثلاثة آلاف و772 زفة من المخلفات .



وثمن الصرابي جهود عمال النظافة ودعم قيادة الأمانة لمشروع النظافة ما أسهم في تحسين أعمال النظافة, وتعزيز الحفاظ على عاصمة نظيفة وخالية من الأوبئة والأمراض.



وذكر أن هناك خطة استراتيجية عبر الهيئة العامة للتأمينات لإعادة تأهيل وتوسعة مقلب جمع النفايات بمنطقة الأزرقين وإيجاد آلية حديثة لعملية فرز النفايات وإعادة تدويرها واستخراج الأسمدة الصالحة للزراعة للحد من الأضرار البيئية.



وشدد مدير مشروع النظافة، على ضرورة ترسيخ المفاهيم والسلوكيات الصحيحة لدى المجتمع في كيفية التخلص من النفايات وفرزها وإخراجها في المواعيد المحددة وعدم رميها في الشوارع الرئيسية والجزر الوسطية.* سبأنت