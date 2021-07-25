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أخبار
المؤتمر نت - رئيس المؤتمر يعزي بوفاة محمد عبدربه جحلان

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة محمد عبدربه جحلان

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة محمد عبدربه جحلان
بعث الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة محمد عبدربه جحلان أحد القيادات المؤتمرية ومدير مديرية مكيراس السابق بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن .

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد ياسر محمد عبدربه جحلان واخوانه وكافة آل جحلان ، عبر رئيس المؤتمر باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الاليم.

سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .إنا لله و إنا إليه راجعون .








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