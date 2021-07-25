المؤتمر نت -

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبده عاهمي

بعث الأمين العام للمؤتـمــر الـشعـبـي الـعـام غازي أحمد علي محسن برقية عزاء ومواساة في وفــــــاة الشيخ عبده علي صغير عاهمي في مديرية حيران محافظة حجة.



وعبر الامين العام في البرقية التي بعثها إلى الشيخ محمد رشيد عاهمي مسئول الرقابة التنظيمية بفرع المؤتمر بمديرية حيران رئيس لجنة التخطيط بالمجلس المحلي بمديرية حيران بمحافظة حجه باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب ؛سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون.