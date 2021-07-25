المؤتمرنت -

الشريف يعزي في وفاة اللواء الرصاص

عبر القائم بأعمال الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية الاستاذ خالد الشريف عن خالص تعازية ومواساته الصادقة لكافة آل الرصاص بمديرية المخادر _محافظة إب _ في وفاة اللواء الركن محمد احمد الرصاص_ نائب قائد المنطقة الجنوبية .

واشار الشريف في اتصال هاتفي عبر خلاله عن تعازيه الحارة للدكتور رشاد احمد الرصاص _ عضو اللجنة العامة امين عام مجلس النواب واولاد الفقيد أسامة محمد احمد الرصاص واخوانه.. اشار إلى ان الوطن خسر برحيل اللواء الرصاص واحدا من خيرة رجاله المخلصين والمتفانين في خدمة الوطن والشعب في صفوف القوات المسلحة.

مشيدا في الوقت ذاته بسجايا اللواء الرصاص ومناقبه الحميدة.

سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهمكم جميعا الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.