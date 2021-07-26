المؤتمرنت -

خروقات جديدة لقوى العدوان في الحديدة

صعّدت قوى العدوان السعودي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 20 غارة على محافظة مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية,



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 302 خرقاً بينها محاولة تسلل في الفازة واستحداث تحصينات قتالية في الجاح وكيلو16 و63 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 574 قذيفة و216 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وشملت الخروقات تحليق خمس طائرات حربية في أجواء مدينة الحديدة والمنظر وكيلو16 ، وتحليق 14 طائرة تجسسية في أجواء شارع الـ50 وحيس والفازة والجاح والجبلية والدريهمي .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 15 غارة على مديرية صرواح، وخمس غارات على مديريتي ماهلية ورحبة في محافظة مأرب.

