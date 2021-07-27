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أخبار
المؤتمر نت - استمرار هطول الامطار على عدة محافظات

استمرار هطول الامطار الرعدية على عدة محافظات

المؤتمرنت -
استمرار هطول الامطار الرعدية على عدة محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات وتشكل الضباب أو الشابورة المائية على المنحدرات الجبلية الغربية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المرتفعات الجبلية من تعز ولحج جنوباً حتى صعده شمالاً مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متوسطة الشدة تصل إلى حد الغزيرة أحياناً على السواحل الجنوبية خاصة سواحل عدن، أبين ولحج، وتمتد إلى السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها .
وحسب المركز من المتوقع هطول أمطار متفرقة على السواحل الشرقية والهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية .
كما يتوقع تشكل الضباب أو الشابورة المائية على المنحدرات الجبلية الغربية خصوصا محافظات حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز ولحج.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم.
كم حذر السائقين في المنحدرات الجبلية والسهول الساحلية الغربية والجنوبية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية ومن الانهيارات الصخرية والطينية بسبب غزارة الأمطار والضباب أو الشابورة المائية .

ودعا إلى الاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الجوال أو شبكات الإنترنت والأجهزة الكهربائية أثناء وبعد هطول الأمطار .

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في إب : 19.2، ريمة : 9.5 ، المعافر : 5.2 ، المحويت : 3.5، ذمار : 3.0 ، القطاع- حده : 1.0 ، الكود : 0.4 ، لافتاً إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد.








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