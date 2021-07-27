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شهيد اليمن عبدالغني
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أخبار
المؤتمر نت - عقار جديد يقضي على كورونا خلال 5 أيام

عقار جديد يقضي على كورونا خلال 5 أيام

المؤتمرنت -
عقار جديد يقضي على كورونا خلال 5 أيام
نتائج جيدة سجلها عقار جديد اختبرته شركة يابانية على الإنسان للشفاء من فايروس كورونا. ويمنع العقار نشاط البروتياز، وهو إنزيم ينسخ الفايروس من خلاله نفسه داخل الخلايا البشرية.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» تصريحاً للمدير التنفيذي للشركة، إيساو تيشيروغي، قال فيه إن حبوب (العقار) التي يجب تناولها مرة واحدة في اليوم "نظريا" يجب أن تقضي على الفايروس خلال 5 أيام.

وأوضح تيشيروغي أن شركته تخطط لجذب ما بين 50 و100 شخص في اليابان للمشاركة في تجربتها.

ومن المتوقع أن تبدأ الشركة في وقت لاحق من العام الجاري مرحلة التجربة الجديدة باستخدام الدواء الوهمي. وأضافت الصحيفة أن التجارب ستستمر على الأرجح إلى ما قبل بداية العام المقبل.*وكالات








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