الثلاثاء, 27-يوليو-2021 الساعة: 06:50 م - آخر تحديث: 06:44 م (44: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
الإمارات في اليمن.. عُدوان سبق التطبيع
أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
للمزايدين المتعفنيين
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ضحايا العدوان السّعودي- الإماراتي المدعوم أميركياً على اليمن
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - جابر الوهباني يعزي بوفاة الشيخ الضبياني

جابر الوهباني يعزي بوفاة الشيخ أحمد راجح السالمي الضبياني

المؤتمرنت -
جابر الوهباني يعزي بوفاة الشيخ أحمد راجح السالمي الضبياني
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ/ احمد مقبل راجح السالمي الضبياني الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع والإسهام الفاعل في حل الكثير من المشاكل الاجتماعية على مستوى منطقته وخارجها.

وأشاد الامين العام المساعد بمناقب الفقيد. مشيرا إلى أنه كان من الرجال المشهود لهم بالحضور في كل المواقف التي تخدم المصلحة الوطنية وأسهم في تبني الكثير من الخدمات للمواطنين.

وفي برقية العزاء ، التي بعثها نجل الفقيد الشيخ / دويد احمد مقبل راجح السالمي الضبياني وإخوانه وال السالمي وكافة قبائل بني ضبيان بمحافظة صنعاء ، أعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل..

سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فيسح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: تحذيرات من انتشار واسع لنزلات البرد
عربي ودولي: معمّرة تونس تتلقى الجرعة الاولى ضد كورونا
فنون ومنوعات: ولادة قط بأربع أذان في أمريكا
أخبار: “الاتصالات” توجه دعوة لشركات الهاتف النقال
أخبار: الامين العام يعزي علي العبسي بوفاة زوجتة
اقتصاد: هبوط أسعار النفط
أخبار: عالميا: 4 ملايين و174 ألف حالة وفاة بكورونا
أخبار: خروقات جديدة لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: توقعات بهطول أمطار على مناطق يمنية
أخبار: الشريف يعزي في وفاة اللواء الرصاص
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبده عاهمي
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ الخضمي
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة محمد عبدربه جحلان
رياضة: يوفنتوس يحسم مصير رونالدو رسمياً
أخبار: رفع 10 آلاف طن مخلفات بالامانة خلال العيد
أخبار: طيران العدوان يشن 20 غارة على مأرب
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الاستاذ محمد الجنيد
أخبار: ضبط 20 مخالفة تموينية بصنعاء خلال العيد
أخبار: انقاذ 9 آلاف طفل يمني من سوء الغذية
أخبار: حقيقة تأثير فيروس كورونا على الصحة العقلية
أخبار: دراسة تحدد أفضل مشروب على وجه الأرض
أخبار: استمرار خروقات قوة العدوان بالحديدة
أخبار: توقعات بهطول أمطار على مناطق متفرقة
أخبار: طيران العدوان يشن 18 غارة على مأرب
أخبار: الخدمة : اليوم الأحد استئناف الدوام الرسمي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021