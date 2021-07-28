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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتـمــر الـشعـبـي الـعـام غازي أحمد علي محسن برقية عزاء ومواساة في وفــــــاة الـقـيـادي المؤتمــري الـشيـخ/ حمود محمد النهام عضو اللجنة الدائمة الرئيسة نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام

الأمين العام يعزي بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ حمود النهام

المؤتمرنت -
الأمين العام يعزي بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ حمود النهام
بعث الأمين العام للمؤتـمــر الـشعـبـي الـعـام غازي أحمد علي محسن برقية عزاء ومواساة في وفــــــاة الـقـيـادي المؤتمــري الـشيـخ/ حمود محمد النهام عضو اللجنة الدائمة الرئيسة نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة (٩٠) مديرية بعدان محافظة اب وذلك بعد حياة حافلة في خدمة الوطن والمؤتمر الشعبي العام .

و أشاد الأمين العام بمناقب الفقيد وما قدمه من خدمات في تطوير العمل التنظيمي للمؤتمر ؛ معبرا في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ نصر حمود محمد النهام واخوانه وكافة آل النهام بمديرية قعطبة محافظة الضالع باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب ؛سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون.








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